Tunisia: Protezione civile, spento l'incendio scoppiato nella sede della Banca Zitouna a Tunisi

- L'incendio scoppiato nella sede centrale della Banca Zitouna in Tunisia è stato spento dalla Protezione civile, secondo cui non ci sono stati danni a persone, non si è verificato alcun difetto nel sistema informativo, ma ci sono stati alcuni danni materiali. Lo ha riferito la stessa banca sulla propria pagina Facebook, assicurando ai propri clienti il normale svolgimento delle operazioni bancarie in tutte le sue filiali e la sicurezza di tutti i documenti e dati. Un enorme incendio è scoppiato ieri presso la sede principale della Banca ad Al Karm, sobborgo settentrionale della capitale Tunisi. Le fiamme sono divampate al piano terra, secondo quanto riferito dal portavoce della Protezione civile, Moaz Triaa. Da parte sua, il portavoce ufficiale della procura della Repubblica presso il tribunale di primo grado di Tunisi, Mohamed Zitouna, ha dichiarato che è stata aperta un'indagine al fine di scoprire la verità, le cause e le circostanze dell'incendio.(Tut)