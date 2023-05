Usa: Florida approva provvedimento che limita la scelta dei bagni pubblici per i transessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legislatura della Florida ha approvato ieri un disegno di legge che criminalizza l'utilizzo di bagni pubblici che non corrispondano al proprio sesso biologico. Il disegno di legge, intitolato "Safety in Private Spaces Act" ("Legge sulla sicurezza negli spazi privati"), rende l'utilizzo di bagni pubblici sulla base della propria identità di genere percepita - anziché del proprio sesso biologico effettivo - un reato amministrativo di secondo grado. Il testo non fa menzione degli individui transessuali, che però sono chiaramente i destinatari dell'iniziativa. Il provvedimento, che legifera su un tema oggetto di acceso dibattito negli Stati Uniti, passa ora alla scrivania del governatore Ron DeSantis, che ha già segnalato l'intenzione di firmare il disegno di legge. La senatrice statale Erin Grall, principale promotrice del disegno di legge, ha dichiarato che "non c'è nulla nel linguaggio di questo disegno di legge che prenda di mira un gruppo specifico. L'unico riferimento è alle differenze intrinseche nei due sessi, maschile e femminile". Diverse organizzazioni per i diritti Lgbtq hanno però condannato il provvedimento come un tentativo di "degradare e disumanizzare una tra le nostre comunità più marginalizzate". (Was)