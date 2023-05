Medio Oriente: detenuti sequestrano due agenti di sicurezza nel carcere di Megiddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I detenuti palestinesi del carcere israeliano di Megiddo, a una trentina chilometri a sud di Haifa, hanno sequestrato ieri due agenti della polizia carceraria. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”, citando le dichiarazioni della Commissione per gli Affari dei detenuti ed ex detenuti in Palestina. Secondo quest’ultima, “uno stato di tensione e di confusione regna nella prigione (di Megiddo), dove si sono dirette diverse unità” delle forze di sicurezza e delle Forze di difesa israeliane (Idf). Tutti gli accessi all’edificio, intanto, sono stati bloccati da un cordone di militari delle Idf. I detenuti, intanto, hanno tenuto in ostaggio i due agenti per alcune ore, prima dell’intervento massiccio delle forze di sicurezza israeliane e delle Idf, che hanno riportato la situazione sotto controllo disperdendo la folla con i lacrimogeni. Secondo il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, le autorità israeliane sono intervenute dopo un tentativo di attacco ai danni del Comandante del braccio e nell’operazione non si sono segnalate né vittime, né feriti. (Lib)