Medio Oriente: 13 miliziani della Fossa dei leoni si consegnano all’Autorità palestinese

- Negli ultimi giorni, 13 miliziani, tra i quali uno dei comandanti, del gruppo armato palestinese denominato Fossa dei leoni si sono consegnati alle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo ha riferito ieri il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, citando un responsabile della sicurezza dell’Anp, che ha chiesto di restare anonimo. “Non sono stati arrestati, si sono arresi alla direzione della sicurezza” per evitare di cadere vittime di un’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf), ha spiegato. Secondo un altro responsabile delle Forze di sicurezza dell’Anp, che ha ugualmente chiesto di mantenere l’anonimato, il gruppo conterebbe tra i 170 e i 200 combattenti, mentre secondo Israele i miliziani che vi appartengono sarebbero fra 30 e 40, oltre a un centinaio di simpatizzanti. Lo scorso anno, alcuni membri di Fossa dei leoni avevano già lasciato la formazione, su pressione dell’Anp. Il gruppo armato, nato nel 2022 a Nablus, nel nord della Cisgiordania, è sospettato da Israele di essere coinvolto in attacchi contro il territorio dello Stato ebraico. Per questo, diverse incursioni israeliane lo hanno preso di mira, di cui l’ultima lo scorso febbraio, nella quale 11 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite. (Res)