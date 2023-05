Asia: Fmi rivolge avvertimenti su politica monetaria del Giappone e rallentamento Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha messo in guardia oggi dalla "incertezza" riguardo l'indirizzo della politica monetaria del Giappone, avvertendo che una ipotetica svolta dalla politica monetaria ultra-espansiva della Banca del Giappone (BoJ) potrebbe esercitare un impatto significativo sui mercati finanziari globali. Krishna Srinivasan, direttore del dipartimento per l'Asia e il Pacifico del Fondo, ha anche evidenziato i rischi che gravano sulle prospettive di crescita delle economie asiatiche, a causa di fattori come l'indebolimento delle esportazioni verso le economie avanzate, il rallentamento della produttività in Cina e la frammentazione del commercio globale. "Nel medio termine, ci aspettiamo che l'economia cinese sperimenti un rallentamento della produttività e degli investimenti, che abbasserà la crescita al di sotto del 4 per cento entro il 2028". Il Fondo "scorge anche il rischio di una frammentazione dell'economia globale in blocchi commerciali", uno scenario che sarebbe particolarmente deleterio per le economie asiatiche, dipendenti dalle esportazioni. (segue) (Git)