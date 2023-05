Asia: Fmi rivolge avvertimenti su politica monetaria del Giappone e rallentamento Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Giappone, Srinivasan ha dichiarato che il Giappone resta un'eccezione in termini di politica monetaria, data la sua inflazione ancora moderata, pur se in progressivo aumento. "C'è incertezza in merito alla direzione della politica monetaria in Giappone. (...) Un cambio di direzione potrebbe portare a un ulteriore aumento dei rendimento sulle obbligazioni sovrane, con ricadute globali attraverso gli investitori giapponesi, che detengono vaste posizioni negli strumenti di debito all'estero", ha spiegato il funzionario del Fmi. "Un riequilibrio del portafoglio di questi investitori potrebbe innescare un aumento dei rendimenti globali, e deflussi dai portafogli per alcuni Paesi". (Git)