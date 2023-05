Sudan: colloqui ministro Esteri saudita con Lega araba e Unione africana per fine ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha discusso ieri con il presidente della Commissione dell’Unione africana (Ua), Musa Faki, e con il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in due telefonate separate. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita con sede a Londra “Al Sharq al Awsat”. Gli obiettivi emersi durante le due discussioni sono porre fine alle violenze in Sudan, offrire la protezione necessaria ai civili, garantire la sicurezza, la stabilità e il benessere del Paese e della sua popolazione. Faisal bin Farhan, inoltre, ha discusso con Faki e Abul Gheit degli ultimi sviluppi della situazione nel Paese africano. In particolare, con Faki è stata esaminata anche la condizione in cui versa attualmente l’Africa, tra siccità e conflitti locali, oltre agli ultimi sviluppi regionali e internazionali e a varie questioni di interesse comune. (Res)