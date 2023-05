Usa-Bangladesh: Nuland, Momen presiedono nono Dialogo di partenariato bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, ha presieduto ieri assieme al ministro degli Esteri del Bangladesh, Abdul Momen, il nono Dialogo di partenariato Usa-Bangladesh a Washington. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui le delegazioni dei due Paesi hanno ribadito l'impegno a rafforzare il partenariato bilaterale in merito a una gamma di questioni politiche, economiche, ambientali e di sicurezza. Nuland ha ringraziato il Bangladesh per l'accoglienza dei rifugiati rohingya fuggiti dal Myanmar, e ha evidenziato le solide relazioni interpersonali tra i due Paesi. La sottosegretaria ha evidenziato infine l'importanza di elezioni libere ed eque e l'impegno di Washington a sostegno dei diritti umani. (Was)