Usa-Turkmenistan: pubblicato comunicato congiunto al termine delle consultazioni bilaterali

- Stati Uniti e Turkmenistan hanno diffuso un comunicato congiunto a seguito delle annuali consultazioni bilaterali tenute a Washington lo scorso 24 aprile. Nel comunicato gli Stati Uniti hanno ribadito il sostegno alla sovranità e all'indipendenza del Turkmenistan, nonché al suo principio di "neutralità positiva" nella politica estera. I due Paesi si sono impegnati a discutere la sicurezza dell'Asia Centrale a fronte di minacce come il terrorismo. Washington e Ashgabat hanno riaffermato l'impegno sui fronti della cooperazione culturale ed educativa, e gli Stati Uniti hanno riconosciuto al Turkmenistan l'apertura a molteplici visite dell'Organizzazione internazionale del lavoro per far fronte alla questione del lavoro forzato. I due Paesi hanno concordato di discutere le tematiche relative ai diritti umani, e Washington ha promesso ulteriore sostegno tecnico per agevolare l'adesione di Ashgabat all'Organizzazione mondiale del commercio. (Was)