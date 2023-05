Usa-Gibuti: Blinken a colloquio con ministro Esteri Youssouf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri di Gibuti, Mahmoud Ali Youssouf. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Blinken ha ringraziato Gibuti per l'assistenza nell'evacuazione dei cittadini statunitensi dal Sudan. Il segretario ha anche evidenziato l'importanza del partenariato tra i due Paesi, ed ha espresso apprezzamento per la leadership regionali di Gibuti e il suo contributo alla risoluzione della crisi in Sudan. (Was)