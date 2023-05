Giordania: Ue annuncia 200 milioni di euro di aiuti finanziari ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea ha approvato ieri l’invio di 200 milioni di euro di aiuti finanziari alla Giordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa giordana “Petra”, specificando che si tratta dell’ultima tranche dei 700 milioni di euro stanziati dal programma di assistenza finanziaria dell’Ue. I due principali obiettivi del programma sono sostenere l’attuazione del piano di riforme economiche varato dal governo e attenuare l’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre, la missione Ue ad Amman ha spiegato che il programma si inserisce nel quadro dell’impegno per aiutare la Giordania ad alleviare le ripercussioni economiche e sociali dei conflitti regionali e della presenza di un elevato numero di rifugiati. Del resto, come ha spiegato la missione Ue, lo stanziamento degli ultimi 200 milioni di euro è giunto dopo una valutazione positiva data da Bruxelles ad Amman, a proposito dell’attuazione delle misure politiche concordate nel protocollo d’intesa siglato nell’agosto 2020. Tra queste misure, la messa a punto di un sistema intelligente di contatori per l’erogazione dell’acqua e l’installazione di piccoli sistemi fotovoltaici a beneficio di 4.000 famiglie svantaggiate, l’estensione a 200.000 famiglie del programma di tutela sociale del Fondo nazionale per gli aiuti Takaful, la promozione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, il contrasto alla corruzione e il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. (Res)