G7: dichiarazione leader potrebbe includere richiamo alla Cina ad "agire responsabilmente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione congiunta dei leader del G7 che verrà pubblicata al termine del vertice in programma questo mese a Hiroshima potrebbe includere per la prima volta una sezione riservata alla Cina, con un richiamo ad "agire responsabilmente" per far fronte alle sfide economiche e di sicurezza regionali e globali. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", secondo cui il documento potrebbe sollecitare Pechino ad aiutare a ricostruire l'ordine internazionale scosso dal conflitto in Ucraina, e mettere in guardia la prima potenza asiatica dall'utilizzo della coercizione economica o della forza per alterare lo status quo. Il comunicato richiamerebbe così le posizioni analoghe assunte dai ministri degli Esteri del G7 al termine della riunione che si è svolta dal 16 al 18 aprile a Karuizawa, in Giappone. (Git)