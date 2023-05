Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, Corte suprema sequestra passaporto Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Bolsonaro si è rifiutato oggi di deporre davanti alla Polizia. L'ex presidente – affermava l'avvocato Fabio Wajngarten - testimonierà davanti alla Polizia federale solo quando la difesa avrà pieno accesso agli atti dell'indagine. Dal canto suo Bolsonaro nega ogni accusa. "Non mi è mai stato chiesto il certificato di vaccinazione. Non ci sono state manomissioni da parte mia. Non mi sono vaccinato, questo non l'ho mai negato. È stata una mia decisione personale. Anche mia figlia Laura di 12 anni non lo ha fatto. Mia moglie ha fatto il vaccino Janssen negli Stati Uniti", ha detto alla stampa nei pressi della sua abitazione al termine della perquisizione. Secondo le indagini i certificati sarebbero stati falsificati a dicembre del 2022 perché potessero essere utilizzati per viaggiare negli Stati Uniti, dove all'epoca era ancora richiesto il documento. In particolare, nel sistema del ministero della Salute risulta che Bolsonaro abbia assunto due dosi di vaccino: la prima il 13 agosto e la seconda il 14 ottobre, presso un centro municipale della città di Duque di Caxias, stato di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)