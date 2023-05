Malesia: Sultano Johor contro tentativi di innescare crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultano dello Stato malesiano di Johor, Ibrahim Igni Almarhum Sultan Iskandar, ha criticato pubblicamente le indiscrezioni in merito alle manovre tentate da alcuni parlamentari della maggioranza per innescare una crisi del governo di unità nazionale. "I cittadini hanno risposto alte speranze nelle recenti elezioni generali (tenute a novembre dello scorso anno) e hanno eletto 222 rappresentanti parlamentari perché riportassero la stabilità politica nel Paese", ha dichiarato il sovrano. "Eppure, ad oggi i 222 membri del parlamento non riescono ad agire all'unisono, e ci sono sforzi tesi a deragliare la stabilità (del governo). Questo non è salutare per il Paese sul piano sociale, economico e della statura internazionale", ha dichiarato il sultano, che ha sollecitato i parlamentari a concentrarsi sulla risposta alle esigenze economiche dei cittadini. (segue) (Fim)