Malesia: Sultano Johor contro tentativi di innescare crisi di governo (2)

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha dichiarato questa settimana che i partiti che compongono il governo di unità nazionale da lui guidato sono coesi a sufficienza per far fronte a tentativi di innescare crisi politiche. Anwar ha commentato così indiscrezioni in merito a presunti piani per rimuoverlo dalla carica di capo del governo da parte di una corrente di parlamentari della coalizione conservatrice Barisan Nasional (Bn), una delle forze politiche che compongono la maggioranza di governo. "Il complotto c'è, ma mancano le basi. Noi ci concentreremo sul nostro lavoro", ha dichiarato il primo ministro. "Ogni mese c'è una strategia (per far cadere il governo). Per quanto ci è dato di vedere la posizione (della maggioranza) è piuttosto solida", ha aggiunto Anwar. (segue) (Fim)