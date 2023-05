Kenya-Giappone: incontro Ruto-Kishida, concordato rafforzamento cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya William Ruto e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, hanno concordato di rafforzare la cooperazione economica ed energetica tra i rispettivi Paesi. Lo riferiscono i media giapponesi, all'indomani dell'incontro tra i due leader a Nairobi. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo", i due leader hanno discusso in particolare la cooperazione in aree quali la decarbonizzazione, lo sviluppo infrastrutturale e i legami economici. Kishida ha dichiarato che Tokyo continuerà a sostenere finanziariamente lo sviluppo del porto di Mombasa. Il premier giapponese è tornato inoltre a insistere sulla trasparenza e dell'equità degli aiuti allo sviluppo, un tema che Kishida ha posto in cima all'agenda del suo viaggio ufficiale in Africa. (segue) (Git)