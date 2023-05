Kenya-Giappone: incontro Ruto-Kishida, concordato rafforzamento cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in conferenza stampa al termine del suo incontro con il primo ministro giapponese, Ruto ha dichiarato che il Kenya affronterà il problema della doppia imposizione dei progetti finanziati dall'Agenzia di sviluppo del Giappone. "Stiamo perseguendo la rapida risoluzione di questa questione all'interno del giusto processo delle istituzioni competenti", ha detto Ruto, auspicando che i progetti di aiuto allo sviluppo vadano avanti senza intoppi e ricordando che il Kenya è uno dei maggiori beneficiari dell'assistenza allo sviluppo in Africa. “L'impatto di questa assistenza è evidente in tutto il Paese; ha contribuito con immensi benefici alla vita di milioni di kenioti”, ha aggiunto Ruto, ribadendo che il suo Paese intende rafforzare e arricchire le sue relazioni con il Giappone. "Approfondiremo i nostri legami e amplieremo la portata dei nostri legami per la nostra prosperità condivisa", ha detto, elogiando il Giappone per i suoi investimenti nelle infrastrutture e nel geotermico del Kenya, e lodandolo per la sua leadership nell'agenda climatica. "L'impegno di 6.500 miliardi di scellini (circa 42,2 miliardi di euro) per il finanziamento della lotta al cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo per il periodo 2021-2025 è encomiabile", ha osservato il presidente keniota, chiedendo infine a Kishida di continuare a finanziare progetti come il laboratorio di alta tecnologia dell'Istituto di ricerca medica del Kenya (Kemri), il sistema di trasporto intelligente di Mombasa e l'Ahero Irrigation Scheme. (segue) (Git)