Kenya-Giappone: incontro Ruto-Kishida, concordato rafforzamento cooperazione economica (3)

- Nel corso del loro incontro, riferisce la presidenza keniota in un comunicato, Ruto e Kishida hanno anche proceduto a uno scambio di opinioni su questioni di reciproco interesse, tra cui la pace e la sicurezza nel Corno d'Africa. Mentre il Giappone detiene la carica di presidente di turno del G7 e membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente Ruto ha esortato il primo ministro Kishida a garantire che la comunità internazionale aiuti ad affrontare le ostilità in Sudan. In tal senso, i due leader hanno convenuto che il Kenya, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e l'Unione africana debbano essere sostenuti nella risoluzione della crisi. "Chiediamo l'immediata cessazione delle ostilità senza condizioni preliminari e garantiamo la sicurezza di tutti i civili", ha affermato Kishida. (Git)