Cina: importazioni petrolio dalla Russia aumentate di 1,5 volte su base annua a marzo

- Le importazioni cinesi di petrolio greggio dalla Russia sono aumentate di 1,5 volte a marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, attestandosi a 9,6 milioni di tonnellate. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo cinese, che confermano come Pechino abbia svolto un ruolo cruciale nel consentire alla Russia di reggere le pressioni sanzionatorie occidentali dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. In termini di volume, le importazioni di petrolio russo da parte della Cina hanno toccato i massimi dall'invasione russa dell'Ucraina, a febbraio dello scorso anno, tanto che la Russia ha superato l'Arabia Saudita come primo Paese fornitore di petrolio della Cina. In termini di valore, però, l'incremento delle importazioni di petrolio russo è stato pari ad un assai più modesto 3 per cento annuo, a 5,09 miliardi di dollari, evidenziando come la Cina stia sfruttando l'attuale congiuntura per acquistare il petrolio russo a prezzi inferiori a quelli di mercato. Per quanto riguarda il gas naturale russo, le importazioni della Cina attraverso i gasdotti transfrontalieri sono state 2,3 volte superiori a marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, a 580 milioni di dollari. (Cip)