Ucraina: Kiev ha contattato la Casa Bianca per negare coinvolgimento nell'attacco al Cremlino

- Funzionari del governo dell'Ucraina hanno contattato privatamente la Casa Bianca per "negare il coinvolgimento diretto" di Kiev nell'attacco tramite velivoli senza pilota sferrato ieri contro il Cremlino, denunciato dalla Russia come un tentativo di assassinio ai danni del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che cita fonti anonime della Casa Bianca. Il viceportavoce del dipartimento di Stato Usa, Verdant Patel, ha dichiarato che Washington ha sempre dissuaso l'Ucraina dal condurre attacchi all'interno del territorio russo, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno in ogni caso a "sostenere i nostri partner ucraini per tutto il tempo necessario". Il senatore Mark Warner, presidente della commissione Intelligence del Senato federale Usa, ha dichiarato che al momento non esiste "alcuna indicazione" che l'attacco contro il Cremlino sia stato orchestrato dall'Ucraina, pur precisando che tale ipotesi non è stata scartata dall'intelligence statunitense. (Was)