Usa: giudice respinge causa di Trump contro il "New York Times"

- Un giudice di New York ha respinto la causa intentata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il quotidiano "New York Times", che in un articolo del 2018 aveva accusato l'ex presidente di "sospette trame fiscali". I tre autori dell'articolo, i cui contenuti non hanno trovato successivo riscontro nei fatti, erano stati insigniti del Premio Pulitzer nel 2019 proprio per le loro indiscrezioni sulle presunte irregolarità fiscali dell'ex inquilino della Casa Bianca. Il giudice della Corte Suprema di New York Robert Reed ha respinto la causa intentata da Trump contro il quotidiano e i suoi giornalisti e l'ha condannato al pagamento delle spese procedurali, affermando che l'azione legale manchi dei necessari requisiti costituzionali. "Le corti hanno a lungo riconosciuto che i giornalisti abbiano il diritto di condurre attività legali e ordinarie di raccolta di informazioni senza il timore di ripercussioni legali, dal momento che queste azioni sono il fulcro stesso delle attività protette dal Primo emendamento", ha affermato Reed. (Was)