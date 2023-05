Usa-Filippine: nuove linee guida prevedono condivisione intelligence militare sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Filippine intendono condividere in tempo reale informazioni militari d'intelligence in merito alla Cina, per far fronte più efficacemente alle attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e attorno a Taiwan. E' quanto emerge da una scheda informativa pubblicata dal dipartimento della Difesa Usa ieri, dopo l'incontro a Washington tra i presidenti Joe Biden e Ferdinand Marcos Jr. culminato nell'adozione di nuove linee guida per la cooperazione nell'ambito della sicurezza. "I due leader hanno sottolineato la volontà comune di approfondire la pianificazione bilaterale e la cooperazione operativa, inclusa una maggiore frequenza di attività marittime combinate, come i pattugliamenti congiunti, a sostegno dell'esercizio legale dei diritti delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale", recita il documento del Pentagono. Secondo la scheda informativa, le nuove linee guida e l'accresciuto coordinamento militare tra i due Paesi punta ad "agevolare una comprensione comune dei ruoli, delle missioni e delle capacità nel quadro dell'alleanza per far fronte alle sfide di sicurezza regionali e globali". Un funzionario della Difesa Usa citato dal quotidiano "Nikkei" ha sottolineato che la condivisione di intelligence in tempo reale è una delle priorità della cooperazione nel campo della Difesa, e ha sminuito una recente dichiarazione del presidente filippino Marcos, secondo cui le basi militari di cui Manila ha recentemente concesso l'usufrutto agli Stati Uniti non potranno essere utilizzate per la conduzione di azioni militari offensive: "Non prendo (tale dichiarazione) particolarmente sul serio", ha dichiarato il funzionario, sottolineando che l'alleanza tra i due Paesi è di natura sostanzialmente difensiva, e che l'impiego delle basi per una risposta militare a situazioni di crisi regionali si inserisce a pieno titolo in tale ambito. (segue) (Was)