Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid Bolsonaro, ministero Salute esclude hacker

- Il ministero della Salute del Brasile ha offerto piena collaborazione a polizia e magistratura nell'inchiesta sulla presunta falsificazione dei certificati di vaccinazione contro il Covid-19 dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, della moglie Michelle e della figlia di 12 anni. Il ministero esclude che il sistema di certificazione Conecte Sus sia stato vittima di un attacco informatico, confermando che i dati falsi sono stati illecitamente inseriti da un operatore esterno e poi cancellati, senza alcuna irregolarità tecnica. "Il ministero della Salute informa che collabora alle indagini della Polizia federale nei termini di legge e rimane a disposizione delle autorità. Tutte le informazioni inserite nel sistema di registrazione delle vaccinazioni sono tracciabili e realizzate attraverso la registrazione. Non ci sono segnalazioni di invasione esterna senza registrazione nel sistema del ministero", si legge in una nota. Nella ricostruzione della Polizia federale (Pf) i certificati sono stati falsificati a dicembre del 2022 perché potessero essere utilizzati per viaggiare negli Stati Uniti, dove all'epoca era ancora richiesto il documento. (segue) (Brb)