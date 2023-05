Imprese: “Handelsblatt”, Tsmc progetta fabbrica di microchip a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azienda di Taiwan che produce microchip, Tsmc progetta di aprire una fabbrica a Dresda in joint venture con il conglomerato per la tecnologia tedesco Bosch e le società di microelettronica Nxp (Paesi Bassi) e Infineon (Germania). È quanto il quotidiano “Handelsblatt” ha appreso da fonti nel governo federale, secondo cui Tsmc sta attualmente negoziando con l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz sugli aiuti di Stati per il progetto nel capoluogo della Sassonia. Nella realizzazione dello stabilimento, l'azienda potrebbe investire circa dieci miliardi di euro. Tuttavia, per le fonti di “Handelsblatt”, una decisione definitiva sulla localizzazione dell'impianto non è ancora stata assunta. A ogni modo, si nutrono “grandi speranze” sulla possibilità che Tsmc apra un sito di produzione a Dresda. La società è, infatti, “tra i principali produttori di microchip al mondo e il più importante fornitore di Apple”, ma fino a oggi non ha fabbriche in Europa. Inoltre, una fabbrica di Tsmc in Sassonia permetterebbe all'Ue e alla Germania di ridurre i rischi di una dipendenza unilaterale da Taiwan nell'approvvigionamento di tali tecnologie, che verrebbero aggravati da un attacco della Cina contro l'isola. Per aumentare la produzione di semiconduttori al proprio interno, l'Ue ha varato ad aprile scorso il “Chips Act”, che prevede di mobilitare 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati. (segue) (Geb)