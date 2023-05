Germania: socialdemocratici insistono su prezzo agevolato per elettricità a uso industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) insiste sull'introduzione in Germania di un prezzo agevolato per l'elettricità a uso industriale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che sia il cancelliere Olaf Scholz, esponente della Spd, sia il ministro delle Finanze Christian Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), sono contrari. Secondo Achim Post, vicecapogruppo dei socialdemocratici al Bundestag, “un prezzo temporaneo dell'elettricità per le industrie può essere un buon ponte verso l'era delle energie rinnovabili a basso costo”. Post ha aggiunto che non si dovrebbe essere “troppo veloci” nel respingere questa possibilità. Secondo il vicecapogruppo della Spd al parlamento federale, le necessarie coperture potrebbero provenire dal Fondo di stabilizzazione dell'economia (Wsf), istituito dal governo federale nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus. A chiedere tariffe speciali per l'energia elettrica utilizzata dal settore industriale era già stato Lars Klingbeil, con Saskia Esken copresidente della Spd, durante la visita che ha effettuato il 24 aprile scorso presso la sede centrale del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen a Wolfsburg. (segue) (Geb)