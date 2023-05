Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, Bolsonaro si rifiuta di deporre alla Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ha intanto negato ogni accusa. "Non mi è mai stato chiesto il certificato di vaccinazione. Non ci sono state manomissioni da parte mia. Non mi sono vaccinato, questo non l'ho mai negato", ha detto alla stampa nei pressi della sua abitazione al termine della perquisizione della Polizia Federale nell'ambito dell'inchiesta sulla falsificazione dei certificati di vaccinazione che ha portato questa mattina all'arresto di sei ex collaboratori di Bolsonaro e alla perquisizione in casa dell'ex capo dello stato di altre 13 persone tra Brasilia e Rio de Janeiro. "Cosa posso dirvi? Non ho fatto il vaccino. È stata una mia decisione personale. Anche mia figlia Laura di 12 anni non lo ha fatto. Mia moglie, ha fatto il vaccino Janssen negli Stati Uniti. Bolsonaro si è anche detto "sorpreso" dall'operazione contro di lui. (segue) (Brb)