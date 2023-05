Brasile-Argentina: meccanismo politico bilaterale avvia iniziative strategiche bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha presieduto la IV riunione del Meccanismo di coordinamento politico Brasile-Argentina, insieme con il sottosegretario agli Esteri dell'Argentina, Pablo Tettamanti. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri brasiliano in cui evidenzia che "nell'incontro è stata esaminata l'agenda bilaterale, in particolare le iniziative strategiche contenute nella Dichiarazione congiunta adottata in occasione del viaggio del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in Argentina a gennaio, e dando seguito ai temi discussi durante la visita del presidente argentino Alberto Fernandez nel corso dell'incontro di ieri, 2 maggio, a Brasilia". "L'incontro rientrava nella preparazione del Piano d'azione che sarà adottato in occasione della visita del presidente dell'Argentina in Brasile, il 26 giugno, nell'ambito delle celebrazioni del bicentenario delle relazioni diplomatiche tra Brasile e Argentina", conclude la nota. (Brb)