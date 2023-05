Usa: documenti Mar-a-lago, nuovi mandati di comparizione per vertici della Trump Organization

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di Jack Smith, il consigliere speciale nominato per coordinare le indagini su Donald Trump, sta indagando da qualche settimana sulla gestione dei filmati delle telecamere di sorveglianza alla residenza dell’ex presidente Usa a Mar-a-lago, in Florida, da parte della Trump Organization, che in precedenza ha ricevuto un mandato di comparizione per consegnare i nastri nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nella villa la scorsa estate. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il consigliere speciale ha emesso nuovi mandati di comparizione nei confronti di alcuni dipendenti e personalità vicine a Trump, incentrati sulla risposta fornita alle richieste del dipartimento della Giustizia nel quadro delle indagini. Le fonti hanno detto che Matthew Calamari e il figlio, Matthew Calamari Jr., ai vertici della Trump Organization, testimonieranno oggi davanti al gran giurì che sta portando avanti le indagini sui documenti classificati trovati a Mar-a-lago. (Was)