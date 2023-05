Maltempo: Bonaccini, grazie a Mattarella per vicinanza e a Meloni per supporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la vicinanza e la solidarietà ed il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il sostegno ed il supporto che non ci ha fatto mancare dal primo momento". Lo ha affermato il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di "Tg2 post", in merito al maltempo che ha colpito particolarmente proprio l'Emilia-Romagna. "Stiamo facendo uno sforzo robusto, con la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Prefetture, le Forze dell'ordine. Vedrete che anche questa volta l’Emilia-Romagna si rialzerà. Abbiamo circa 500 evacuati in tutta la Regione", ha concluso Bonaccini. (Rin)