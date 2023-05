Maltempo: Musumeci, prevenire con infrastrutture adeguate e intervenire con procedure celeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un lato, prevenire con infrastrutture adeguate, dall’altro intervenire con procedure particolarmente celeri per ripristinare le condizioni pre-alluvione: rifare, quindi, gli argini dei fiumi, provvedere ad una gestione delle acque ancora più razionale coinvolgendo il tessuto imprenditoriale, oltre che il mondo della tecnica e della scienza". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di "Tg2 post", in merito al maltempo che ha colpito particolarmente l'Emilia-Romagna. "Dobbiamo abituarci a comprendere che questo, purtroppo, è un aspetto del cambiamento climatico con cui saremo chiamati a convivere nei prossimi anni, fino a quando non avremo dotato il territorio nazionale di una infrastrutturazione talmente diffusa da poter ridurre il danno - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Lavoriamo per accelerare i processi di intervento contro il dissesto idrogeologico che è competenza nazionale, ma anche delle singole Regioni. C’è una dotazione finanziaria, grazie a cui si può intervenire per neutralizzare una serie di vulnerabilità". (Rin)