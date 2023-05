Decreto Lavoro: Gubitosa (M5s), nessun potenziamento politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto approvato il primo maggio "non c'è alcun potenziamento delle politiche attive del lavoro. Anzi, all'articolo 12 è scritto testualmente che i percettori 'occupabili' del nuovo sussidio possono 'autonomamente individuare i progetti di formazione'. Un indecente scaricabarile che il governo opera sulla pelle dei più fragili per coprire i propri fallimenti. Consiglierei al sottosegretario Fazzolari di informarsi meglio. La campagna elettorale è finita, il tempo della propaganda pure. Un bel tacer non fu mai scritto". Lo afferma, in una nota, il deputato e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa.(Com)