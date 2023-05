Venezuela: vicepresidente Rodriguez, non riconosceremo accordi con creditori non guidati da Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodriguez ha ritenuto che quanto proposto dagli Stati Uniti significa “prendere in giro il popolo venezuelano”, in particolare i lavoratori che quest'anno non hanno ricevuto nessun aumento durante la loro Festa. A detta della vicepresidente, “l'Ofac (l’ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo degli asset stranieri) intende attuare una politica di licenza favorevole in relazione alla negoziazione di un accordo di conciliazione" e ciò viola il diritto internazionale pubblico, in quanto “le licenze sono specifiche e vengono concesse solo dopo la due diligence delle parti e della transazione". I responsabili del caso Citgo sono Juan Guaidó come ex presidente ad interim, José Ignacio Hernández, controllore del suo governo e Dinorah Figuera che ha sostituito Guaidó a capo della commissione delegata dell'Assemblea nazionale nel 2015, è stato specificato. (segue) (Vec)