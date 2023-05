Venezuela: vicepresidente Rodriguez, non riconosceremo accordi con creditori non guidati da Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delicata situazione della filiale venezuelana è iniziata quando il governo di Hugo Chavez ha espropriato i beni della società mineraria canadese Crystallex nel 2008 e ne ha ordinato il ritiro dalla miniera d'oro di Las Cristinas, situata nel sud del Venezuela, nello stato di Bolívar. Nel 2015, già durante il governo di Nicolas Maduro, parte degli asset di Citgo sono stati posti a garanzia per l'emissione di obbligazioni e la contrazione di un prestito per un totale di 2,5 miliardi di dollari, di cui quasi 1,4 miliardi sono stati destinati per il risarcimento della società per l'espropriazione. Attualmente, il timore è che il caso Citgo inneschi qualcosa di simile a quanto accaduto con Monomeros, la filiale della compagnia petrolchimica venezuelana Pequiven che potrebbe essere venduta allo Stato colombiano, deteriorando ulteriormente la situazione economica del Venezuela. (Vec)