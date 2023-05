Usa: Fda approva vaccino contro virus Rsv per anziani con più di 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dato il via libera al vaccino della società farmaceutica Gsk contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), per gli adulti di età superiore a 60 anni. Il vaccino sarà commercializzato con il nome di Arexvy, e rappresenta il primo siero approvato contro il virus Rsv, che negli Stati Uniti è associato alla morte di circa 6 mila - 10 mila pazienti ogni anno. Il capo dell’unità per i vaccini della Fda, Peter Marks, ha affermato in una nota che “gli anziani, soprattutto quelli che presentano altre condizioni al cuore, ai polmoni o al sistema immunitario, sono particolarmente a rischio di sviluppare complicazioni legate al virus”. (Was)