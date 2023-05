Usa: repubblicani chiedono documento Fbi su schema criminale in cui viene citato anche Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Congresso hanno chiesto al Federal Bureau of Investigation (Fbi) di consegnare un documento in cui verrebbe descritto un “presunto schema criminale” che coinvolgerebbe un cittadino straniero e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama. Il presidente repubblicano della commissione per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, James Comer, ha emesso un mandato di comparizione per ottenere il documento dall’agenzia. Il testo della richiesta è stato diffuso al pubblico, insieme ad una lettera firmata da Comer e dal senatore repubblicano Chuck Grassley, indirizzata al direttore del Fbi e al procuratore generale degli Stati Uniti, in cui vengono forniti più dettagli in merito alla richiesta. Le accuse non sono direttamente rivolte a Biden, nè fanno riferimento ad un suo coinvolgimento diretto nella vicenda. Nello specifico, i repubblicani affermano che il Fbi sarebbe in possesso di un documento che descriverebbe un presunto schema criminale che prevede il pagamento di denaro per influenzare il processo politico negli Stati Uniti. (Was)