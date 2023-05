© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera sull'interesse pubblico per il progetto dello stadio dell'As Roma a Pietralata. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa agli Stati generali Sinafo.Roma, via in Miranda 10, (ore 10:30)- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca presiede la seduta del Consiglio.Roma, via della Pisana 1309 (ore 13)- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa al convegno "Sicurezza, Sanità, Università nella Regione Lazio".Roma, Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 15:30) (segue) (Rer)