Maltempo: Musumeci su Emilia-Romagna, bisogna stare attenti a fenomeno frane

- "In questo momento dobbiamo stare attenti, nelle zone calamitate dell’Emilia-Romagna, al fenomeno delle frane, perché di solito dopo piogge abbondanti il terreno tende a scivolare verso valle. Bisogna essere guardinghi. Aspettiamo di conoscere l’entità dei danni". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di "Tg2 post", in merito al maltempo che ha colpito particolarmente l'Emilia-Romagna. (Rin)