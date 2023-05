Maltempo: Bonaccini, confido che in pochi giorni invieremo a governo richiesta stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Nel giro di pochi giorni confido che invieremo al governo la richiesta dello stato di emergenza. In 36 ore è caduta una quantità di acqua ininterrotta che vale il quinto della pioggia che solitamente cade in un anno". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di "Tg2 post", in merito al maltempo che ha colpito particolarmente proprio l'Emilia-Romagna. (Rin)