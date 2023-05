Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid Bolsonaro, ministero Salute esclude hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta, che ha portato questa mattina all'arresto di sei ex collaboratori di Bolsonaro e alla perquisizione in casa dell'ex capo dello Stato di altre 13 persone tra Brasilia e Rio de Janeiro, rivela che nel sistema del ministero della Salute Bolsonaro abbia assunto due dosi di vaccino: la prima il 13 agosto e la seconda il 14 ottobre, presso un centro municipale della città di Duque di Caxias, Stato di Rio de Janeiro. I dati, secondo gli inquirenti, sono stati inseriti nel sistema informativo del Programma nazionale di immunizzazione solo il 21 dicembre 2022, dall'assessore alla sanità del municipio di Duque de Caxias, Joao Carlos de Sousa Brecha. Una settimana dopo, il 27 dicembre dello scorso anno, l'informazione è stata cancellata dal sistema da una funzionaria sostenendo un "errore". Sarebbe stato sufficiente per la produzione del documento utile per l'ingresso negli Stati Uniti. Il presidente e la famiglia sono volati a Miami, in Florida, il 30 dicembre del 2022, 24 ore prima della scadenza del mandato presidenziale. (segue) (Brb)