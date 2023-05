Germania: settore siderurgia chiede prezzi agevolati per elettricità a uso industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della siderurgia tedesco chiede l'introduzione in Germania di prezzi agevolati per l'elettricità a uso industriale. La presidente dell'Associazione delle industrie dell'acciaio (Wv Stahl), Kerstin Maria Rippel, ha dichiarato che il costo dell'elettricità nel Paese è “ancora tre volte più alto rispetto a prima della crisi dell'energia”. Per il comparto della siderurgia, ciò comporta costi aggiuntivi di circa 1,3 miliardi di euro all'anno. Pertanto, come evidenziato da Rippel, è necessario un prezzo dell'elettricità a uso industriale competitivo. La presidente di Wv Stahl ha quindi affermato: “In termini concreti, abbiamo bisogno di un prezzo dell'elettricità per le industrie da quattro a un massimo di sei centesimi per chilowattora, come hanno fatto da tempo altri Paesi europei come la Francia”. Rippel ha poi sottolineato che il costo attuale dell'energia elettrica rappresenta un significativo svantaggio competitivo per la Germania come Paese della siderurgia. Allo stesso tempo, per la presidente di Wv Stahl, “la trasformazione verso una produzione di acciaio neutrale per il clima è in grave pericolo” a causa del prezzo elevato dell'elettricità consumata dalle aziende”. Pertanto, ha infine affermato Rippel, tariffe scontate devono essere introdotte rapidamente. A sostenere le agevolazioni sui prezzi dell'energia elettrica a uso industriale è il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, che intende presentare un progetto sul tema. La proposta è stata accolta con favore da settori del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Sono, invece, contrari sia il cancelliere Olaf Scholz sia il ministro delle Finanze Christian Lindner, rispettivamente membro della Spd e presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp). (Geb)