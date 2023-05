Mediterraneo: leader opposizione turco Kilicdaroglu, necessario aiuto Ue anche su siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla del fascicolo migratorio nel Mediterraneo, un problema da considerare è quello del cambiamento climatico. Il 20 per cento del riscaldamento del pianeta interessa il Mediterraneo e, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, i fiumi Tigri ed Eufrate si prosciugheranno in 20-25 anni, compromettendo la produzione agricola in Paesi quali Siria e Iraq. Per questo, è necessario trovare una soluzione al problema della siccità, altrimenti la Turchia non riuscirà a trattenere “né i siriani né i turchi, che andranno in Europa”. Lo ha dichiarato Kemal Kilicdaroglu, leader dell’opposizione e capo del Partito popolare repubblicano (Chp) della Turchia, a “Il cavallo e la torre” su Rai 3. Secondo Kilicdaroglu, rivale del capo dello Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, alle presidenziali che si terranno il 14 maggio, le autorità dell’Unione europea non pensano a lungo termine. In Turchia “abbiamo 3 milioni e 600 mila rifugiati siriani”, ha fatto notare il leader del Chp, specificando che la maggior parte dei rifugiati “lavora in nero e nessuno di loro ha la previdenza sociale”. “Chi li aiuterà quando invecchieranno?” si è chiesto Kilicdaroglu, affermando che Ankara manderà via i siriani “su loro richiesta” e li aiuterà in base ai fondi a disposizione. Per il politico turco è necessario pensare al fenomeno migratorio in un’ottica più ampia che include anche le conseguenze del cambiamento climatico. “Tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo dovrebbero agire congiuntamente insieme all'Unione europea”, ha affermato il leader dell’opposizione, aggiungendo: “O collaboriamo tutti insieme per risolvere il problema (della siccità) o spariremo insieme”.(Res)