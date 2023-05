Italia-Algeria: Algeri partecipa per la prima volta a Macfrut con 10 aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci le aziende algerine specializzate nella produzione ortofrutticola e nell’industria alimentare che hanno preso parte alla 40esima edizione della Fiera Macfrut 2023, la manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dell'ortofrutta, che si tiene dal 3 al 5 maggio a Rimini. Con il sostegno della Società algerina di fiere ed esportazioni (Safex) e l’ambasciata d’Algeria a Roma, il Paese nordafricano partecipa anche alla fiera del settore avicolo Fieravicola, ha fatto sapere la rappresentanza diplomatica in Italia, evidenziando che si tratta della prima partecipazione algerina a Macfrut dalla creazione di questa fiera. Organizzati, nell’occasione, anche incontri B2B (Business to business) con aziende italiane.(Res)