Germania: socialdemocratici insistono su prezzo agevolato per elettricità a uso industriale (2)

- Secondo Klingbeil, prezzi scontati per l'elettricità a uso industriale dovrebbero contribuire a ridurre i costi dell'energia per molte imprese, che affrontano “rischi per l'esistenza” a causa del loro rincaro. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Bayerischer Rundfunk”, il copresidente della Spd ha ora dichiarato che queste agevolazioni devono essere introdotte “entro 12 mesi” perché “un'industria forte è nell'interesse di tutti” e, “se le grandi aziende lasciano” la Germania, “perde tutto il Paese”. Secondo Klingbeil, non si tratta di sovvenzionare le imprese con le tasse dei contribuenti su base permanente. Chi versa le imposte, ha evidenziato il copresidente dei socialdemocratici, trae infatti vantaggio da “un'industria forte che paga le tasse” in Germania. Per reagire al rincaro dell'energia, il governo federale ha già varato i freni ai prezzi di gas ed elettricità. Nel caso delle aziende ad alta intensità energetica, con questo meccanismo le imprese pagano un massimo di 13 centesimi per il 70 per cento dei loro consumi precedenti di elettricità. (Geb)