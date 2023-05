Siria: Usa hanno ripreso dialogo con Damasco per concordare il rilascio del giornalista Austin Tice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha ripreso una interlocuzione diretta con le autorità di Damasco per raggiungere un accordo sul rilascio di Austin Tice, fotoreporter freelance statunitense rapito in Siria il 14 agosto 2012, quando aveva 31 anni. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che i rappresentanti del governo Usa avrebbero partecipato recentemente ad una serie di incontri in Medio Oriente con le controparti siriane, per discutere un accordo sulla liberazione di Tice e altri cittadini statunitensi scomparsi durante la guerra, nel 2012. Le fonti hanno precisato che i colloqui non hanno portato ad alcun risultato concreto per il momento. Tice, un ex veterano del corpo dei Marines, è scomparso nei pressi di Damasco nel 2012 e l’identità dei suoi rapitori rimane sconosciuta, anche se in precedenza il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che le autorità di Washington “possono dire con certezza che Austin è tenuto in ostaggio dal regime siriano”. Una affermazione che è stata più volte smentita dalle autorità siriane. (Was)