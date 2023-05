Maltempo: Tajani, governo monitora "minuto per minuto" situazione in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta monitorando "minuto per minuto" la situazione delle inondazioni in Emilia Romagna e farà tutto il possibile per aiutare questa regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al programma “Stasera Italia” in onda su Rete4. "Stiamo monitorando la situazione grazie alla Protezione civile e siamo vicini alle famiglie delle vittime e alla gente dell' Emilia Romagna. Ho parlato con i nostri parlamentari emiliani che seguono la situazione con grande apprensione. Faremo tutto il possibile per aiutare questa regione", ha detto Tajani, ricordando che presto sarà nominato il nuovo commissario per l'emergenza siccità, a dimostrazione dell'impegno del governo "per affrontare una situazione che non può essere affrontata in pochi mesi". (Res)