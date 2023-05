Usa: Powell (Fed), prossime decisioni su tassi di interesse dipenderanno dai dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve deciderà i prossimi provvedimenti in materia di politica monetaria in base ai dati che arriveranno nelle prossime settimane. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi di interesse, pari allo 0,25 per cento. “Il nostro approccio si baserà sui dati che avremo a disposizione, che consentiranno di determinare le misure più appropriate”, ha detto. (Was)