Inflazione: Tajani, in Italia e in Europa situazione diversa dagli Usa, proteggere stipendi più bassi

- L'inflazione in Italia e in Europa è completamente diversa da quella statunitense, essendo la nostra provocata dalla guerra in Ucraina e dal costo dell'energia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al programma “Stasera Italia” in onda su Rete4. "Bisogna assolutamente proteggere i cittadini, e il decreto approvato dal Cdm punta a tutelare gli stipendi più bassi attraverso il taglio del cuneo fiscale del 7 per cento, garantendo almeno 100 euro di busta paga in più. (...) Il governo punta sul commercio, sull'artigianato e sul turismo, e i dati delle ultime settimane sono molto positivi, ora bisogna continuare in questa situazione", ha detto Tajani, aggiungendo che "se si continua ad esportare si può anche ridurre il debito pubblico". (Res)