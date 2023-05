Usa: Powell (Fed), pronti ad approvare nuovi rialzi dei tassi se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve non ha ancora preso una decisione in merito a quando sospendere i rialzi dei tassi di interesse per contenere l’inflazione: nuovi incrementi sono ancora possibili. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata dopo l’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi di interesse, pari allo 0,25 per cento. “Siamo pronti a fare di più, se la situazione lo richiederà”, ha detto. (Was)