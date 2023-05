Energia: Germania, proposta per infrastruttura idrogeno possibile entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori dei gasdotti della Germania potrebbero avanzare entro l'estate all'Agenzia federale delle reti (Bnetza) una proposta per lo sviluppo dell'infrastruttura per la distribuzione dell'idrogeno nel Paese. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Gascade, Ulrich Benterbusch, durante l'intervento che ha tenuto al “Summit per l'idrogeno”, organizzato oggi dal quotidiano “Handelsblatt” a Salzgitter. L'obiettivo del governo federale è costruire una rete che porti l'idrogeno dagli impianti dove viene prodotto ai siti industriali. Alla fine del 2022, l'esecutivo tedesco prevedeva di fondare a una società a partecipazione statale per la gestione di questa infrastruttura. Tuttavia, il piano è stato abbandonato. Ora, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima intende riprendere il progetto degli operatori privati dei gasdotti per una “rete dell'idrogeno iniziale”, che in una prima fase avrà una lunghezza di 1.700 chilometri. Parti significative saranno costituite da gasdotti riconvertiti per trasportare questa energia rinnovabile. Gli operatori di gasdotti lavorano intensamente da diversi anni su progetto, con le prime idee presentaste nel 2020. È probabile che i piani vengano modificati in collaborazione con la Bnetza. In base al progetto attuale, l'iniziativa ha una notevole criticità: la “rete dell'idrogeno iniziale” servirà soprattutto la Germania nord-occidentale in un primo momento. Le industrie della Baviera hanno, quindi, criticato fortemente il piano. Tuttavia, per Eva Haupt della Bnetza, “la proposta di iniziare in piccolo ha senso”. Rimane, infatti, da vedere se le dichiarazioni di intenti delle imprese sulla transizione verso l'idrogeno verranno confermate. Inoltre, la rete per questa fonte di energia potrebbe essere ampliata in maniera graduale. Per Benterbusch, “la politica deve prendere ora una decisione insieme agli operatori della rete del gas” su un'infrastruttura per la distribuzione dell'idrogeno “in modo che l'industria sappia cosa stia arrivando e quando”. (Geb)