Turchia: candidato opposizione Kilicdaroglu, nostre priorità sono economia e democrazia

- Il Partito popolare repubblicano (Chp) della Turchia ha due priorità da affrontare: in primo luogo il cattivo andamento economico e l’impoverimento e poi la richiesta di democrazia del Paese. Lo ha dichiarato Kemal Kilicdaroglu, leader dell’opposizione e capo del Chp della Turchia, in un'intervista a “Il cavallo e la torre” su Rai 3. Kilicdaroglu, rivale del capo dello Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, alle presidenziali che si terranno il 14 maggio, ha fatto riferimento al fatto che spesso “le persone (in Turchia) non possono esprimere liberamente i propri pensieri” o, ancora, “i giovani finiscono nei guai per aver postato un tweet”. “In economia, invece, esiste un serio problema per quasi tutte le categorie sociali: c’è un disfunzionamento nella distribuzione del reddito”, ha continuato Kilicdaroglu, spiegando che “miliardi di dollari vengono trasferiti da gruppi a basso reddito a una manciata di gruppi a reddito alto”. "Gli sviluppi dell’economia e la richiesta di libertà nella vita quotidiana sono temi di cui dobbiamo parlare costantemente”, ha aggiunto il leader del Chp.(Res)